Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και μεταβολές δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς τίθενται σε ισχύ λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ειδικότερα, λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της 50ης επετείου του Πολυτεχνείου και με στόχο την ασφαλή κυκλοφορία των ΜΜΜ και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ προέβη για έως το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2 και ώρα 06:00., σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής ή και μεταφοράς της αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και σε όλο το κέντρο της πόλης, σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, αύριο Παρασκευή 17 του μηνός, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό Μοναστηράκι , Μέγαρο Μουσικής , Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Τυχόν πρόσθετες μεταβολές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ .Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 50ης επετείου του Πολυτεχνείου και από το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.

Αύριο Παρασκευή επίσης τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS) θα εκτελούνται μέχρι τον σταθμό του Μετρό ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.