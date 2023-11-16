Χαλκιδική: Ανήλικη έκαψε ολοσχερώς σπίτι φίλης της επειδή «κοιμήθηκε» με τον σύντροφό της

Σε 5 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε μία 20χρονη σήμερα κοπέλα η οποία μαζί με μία ακόμη ανήλικη έβαλαν φωτιά σε σπίτι φίλης τους για λόγους ερωτικής αντιζηλείας.

Αυτό το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2021 στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής.

Οι κατηγορούμενες μαζί με την παρέα τους είχαν βγει το βράδυ, είχαν καταναλώσει αλκοόλ και στη συνέχεια παρεξηγήθηκαν καθώς κατάλαβαν ότι ο σύντροφος της ανήλικης έδειχνε ενδιαφέρον για το θύμα.

Τότε πήγαν στο σπίτι της και με κάθαρο οινόπνευμα έβαλαν φωτιά και το έκαψαν ολοσχερώς.

Στον πάνω όροφο κινδύνευσαν η θεία του θύματος αλλά και η ανήλικη αδελφή της που τότε ήταν 9 ετών. Δεν κατάλαβαν τι συμβαίνει καθώς είχαν αποκοιμηθεί, αλλά κατάλαβαν τον καπνό που μπήκε στο διαμέρισμα.

Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή κάθειρξης των 5 ετών με ανάστολή και κατά της απόφασης ασκήθηκε έφεση.

Πηγή: skai.gr

