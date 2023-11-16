Μητέρα χάρισε τον νεφρό της στον γιο της - Τρίτο «δώρο ζωής» στη Μαγνησία για το 2023

Την περασμένη Πέμπτη στις 9 Νοεμβρίου, έγινε στην Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», η 3η μεταμόσχευση, από μάνα σε γιο.

Η Βολιώτισσα μητέρα 64 ετών, χάρισε για δεύτερη φορά ζωή στον, 44 ετών, γιο της, δωρίζοντας το ένα της νεφρό. Σημειώνεται ότι το 2023 έγιναν και δύο μεταμοσχεύσεις από πτωματικούς δότες σε νεφροπαθείς της Μαγνησίας.

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Μαγνησίας με ανακοίνωσή του ευχαριστεί θερμά «τον διοικητή του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», τον κ. Γρηγορόπουλο Αναστάσιο, τον διευθυντή-συντονιστή Α’ Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων, κ. Βουγά Βασίλειο και όλο το επιτελείο του.

Επίσης, τον διευθυντή νοσηλευτικής υπηρεσίας, τον κ. Πιστόλα Δημήτριο, για την άμεση προτεραιότητα, που δώσανε και έγινε η μεταμόσχευση από τον ζώντα δότη. Τον εξαίρετο Δρ. Ιωάννη Λουκόπουλο, χειρουργό μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Guy’s Hospital, στο Λονδίνο, που παρευρέθηκε σε όλη την διαδικασία της αφαίρεσης του μοσχεύματος από τον δότη και της τοποθέτησής του στον λήπτη, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε, με την πείρα του, τόσα χρόνια στις μεταμοσχεύσεις, δουλεύοντας στον τομέα των ρομποτικών νεφρεκτομών, και με όλο το team του κ. Βουγά έφεραν εις πέρας, την διαδικασία και ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στους έμπειρους αναισθησιολόγους του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», καθώς επίσης και στο νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, τους συντονιστές μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» για την αφιέρωσή τους πάνω στους ασθενείς μας».

Από την πλευρά της η οικογένεια δότριας και λήπτη, ευχαριστεί θερμά, επίσης, το team της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, την προϊσταμένη και το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής του 10ου ορόφου, που νοσηλεύτηκε η δότρια, για την άψογη εξυπηρέτηση της νοσηλείας της.

Ο Σύλλογος όπως και, η οικογένεια κάνουν έκκληση σε όλους, που περιμένουν το δώρο Θεού, να παίρνουν την γενναία απόφαση για να χαρίζουν την ζωή στους δικούς τους ανθρώπους, που περιμένουν στη λίστα αναμονής για 10 και 12 χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.