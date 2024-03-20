ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση επαγγελματικής κατάρτισης με χρήση ΑΙ

Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων, της νέας διαδικτυακής δράσης επαγγελματικής κατάρτισης, με τίτλο «Προσωποποιημένη Επιμόρφωση, με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης», στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις»).

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:00 μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ (e-servives), με κωδικούς TaxisNet ή με κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ, στη διεύθυνση: https://eservices.oaed.gr/pls/apex/.

Όσοι υποψήφιοι καταθέτουν ένσταση, οφείλουν να αναφέρουν την ακριβή αιτιολογία της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά δικαιολογητικά. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πιλοτική δράση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στοχεύει στην παροχή προσωποποιημένων διαδικτυακών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, που η συνολική τους διάρκεια θα κυμαίνεται από 100 έως 250 ώρες.

Οι ωφελούμενοι της δράσης θα κληθούν, αρχικά, να συμπληρώσουν εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, τα οποία, στη συνέχεια, θα επεξεργαστεί το ΕΚΠΑ, μέσω μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αναδείξει τα προσωποποιημένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που θα κληθεί μετά κάθε ωφελούμενος να παρακολουθήσει, ενώ το περιεχόμενό τους θα αποτελείται από μαθήματα και διδακτικές ενότητες που θα έχουν άμεση συνάρτηση με το προσωπικό προφίλ τους.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

