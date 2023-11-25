Επελαύνει το κύμα κακοκαιρίας με ενίσχυση ανέμων τις επόμενες ώρες

Ανεκτέλεστα θα παραμείνουν αρκετά δρομολόγια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, λόγω ισχυρών ανέμων, που σύμφωνα με την ΕΜΥ σε πολλές θαλάσσιες περιοχές αναμένεται να φθάσουν κατα τόπους τα 9 με 10 μποφόρ.

Κλειστό θα παραμείνει το Πορθμείο Ριο Αντιρρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυτή την ώρα οι άνεμοι είναι εντάσης 7 με 8 μποφόρ δυτικοί Βόρειο Δυτικοί ενώ μέσα στη νύχτα θα υπάρξει περεταίρω ενίσχυση.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων "Βενιζέλος" και "Κρήτη 2" για Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού τα δρομολόγια εκτελούνται προς το παρόν μόνο με πλοία κλειστού τύπου.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο.

Επίσης, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων στις πορθμειακές γραμμές Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Καβάλα-Πρίνος, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και την Κυριακή καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στην Αττική προειδοποιώντας τους κατοίκους τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 12ωρο και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) το επόμενο 12ωρο στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εστάλη νωρίτερα και στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αχαΐας.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι το επόμενο 24ωρο προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι στις περιοχές του Πατραϊκού και του Κορινθιακού Κόλπου.

Παράλληλα, συστήνεται στους κατοίκους αποφυγή των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έλαβαν οι κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

«Αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών», έγραφε χαρακτηριστικά.

«Καμπανάκι» έκρουσε το 112 και για τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο προειδοποιώντας τους πολίτες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) το επόμενο 24ωρο στην περιοχή τους και καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) το επόμενο 24ωρο στην περιοχή σας. Αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν ενδεικτικά στη Νάξο για να προειδοποιήσουν για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

«Αποφύγετε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων φαινομένων» αναφέρει χαρακτηριστικά η ειδοποίηση.

Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 24-11-2023/1200 αναβαθμίζεται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, λόγω της σημαντικής και γρήγορης βάθυνσης του βαρομετρικού χαμηλού Bettina που σχηματίστηκε στην Αδριατική και κινείται προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν στα 9 και πιθανώς τοπικά στα 10 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία αναμένεται το Σαββατοκύριακο (25-11-23 και 26-11-23), με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα της Ηπείρου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από το Σάββατο το βράδυ και κυρίως την Κυριακή, οπότε θα υποχωρήσει κατά 8 με 10 βαθμούς στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και κατά 4 με 6 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Πιο αναλυτικά:

Α. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται:

α. στα δυτικά από τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου, αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 και γρήγορα βορειοδυτικοί 8 με 9 και πιθανώς τοπικά στο Ιόνιο έως 10 μποφόρ.

β. στα ανατολικά από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου νοτιοδυτικοί 7 με 9, με ριπές που πιθανώς θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Σταδιακά από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 9 μποφόρ.

γ. εξασθένηση των ανέμων προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής.

Β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο:

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. πρόσκαιρα θα επηρεαστούν η υπόλοιπη Μακεδονία, η υπόλοιπη Πελοπόννησος, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Κρήτης, η δυτική Θεσσαλία και η κεντρική Στερεά.

γ. τα ισχυρά φαινόμενα τη νύχτα του Σαββάτου θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα εξασθενήσουν.

Γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα της Ηπείρου με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα και πιθανώς τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

