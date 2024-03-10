Προειδοποίηση για εκρηκτικό μηχανισμό σε νυχτερινό κλαμπ στη Συγγρού

Προειδοποιήσεις για εκρηκτικό μηχανισμό σε κλαμπ επί της λεωφόρου Συγγρού εστάλησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσω email. Μάλιστα, τα μηνύματα έδιναν χρονικό όριο για έκρηξη στη 1:19.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και στον χώρο του καταστήματος έφτασαν άντρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για τους απαραίτητους ελέγχους.

Παράλληλα, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 1) Λ. Συγγρού και Πύρρας στο ρεύμα ανόδου, τα οχήματα διοχετεύονταν προς την Πύρρας 2) Λ. Συγγρού και Καλλιρόης στο ρεύμα καθόδου τα οχήματα διοχετεύονταν προς την Καλλιρόης 3) Λαγουμιτζή και Χαριλάου Τρικούπη, τα οχήματα διοχετεύονται προς την υπόγεια της Λαγουμιτζή.

Κατά τον έλεγχο των πυροτεχνουργών της ΕΛΑΣ δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Έτσι, λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής σήμανε λήξη συναγερμού κα άρχισαν να αποδίδονται σε κυκλοφορία τα τμήματα της Συγγρού και των γύρω δρόμων που είχαν αποκλειστεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.