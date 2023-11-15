Στην προσαγωγή τουλάχιστον τριών ατόμων προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις για την επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σε αστυνομικές δυνάμεις από κουκουλοφόρους στη Θεσσαλονίκη.

Τα άτομα εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση και κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στην επίθεση.

Υπενθυμίζεται πως λίγο μετά τις 21:15, ομάδα κουκουλοφόρων που νωρίτερα συμμετείχε στην πορεία για τον θάνατο του 17χρονου από πυρά αστυνομικού, μετά το τέλος της πορείας εισήλθε στο campus και επιτέθηκε στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρίσκεται πλησίον της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ με πέτρες και πυρσούς.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τα άτομα με χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και χημικά

Πηγή: Thestival.gr

