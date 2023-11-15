Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Πορεία αντιεξουσιαστών για τον 17χρονο που πυροβολήθηκε από αστυνομικό- Δείτε βίντεο

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για “κρατική δολοφονία” του 17χρονου και φωνάζουν συνθήματα κατά της Αστυνομίας.

Πορεία διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 17χρονου Ρομά στη Βοιωτία από πυροβολισμό αστυνομικού, έπειτα από καταδίωξη, πραγματοποιούν αυτήν την ώρα αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για “κρατική δολοφονία” του 17χρονου και φωνάζουν συνθήματα κατά της Αστυνομίας.

Λίγο μετά τις 8 ξεκίνησαν πορεία στο κέντρο της πόλης στην Εγνατία με κατεύθυνση δυτικά, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία της Καμάρας.

Την πορεία περιφρουρεί ισχυρή αστυνομική δύναμη των ΜΑΤ.

