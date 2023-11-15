Επεισόδια με ομάδα Ρομά που διαμαρτύρονται για τον θάνατο του 17χρονου στη Βοιωτία από πυρά αστυνομικού σημειώθηκαν νωρίτερα το βράδυ στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Οι συγκεντρωμένοι άναψαν φωτιές και πέταξαν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία στο ρεύμα της καθόδου προς Αθήνα. Λίγο πριν τις 9:30 το βράδυ αποχώρησαν οι Ρομά και δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος, ενώ έμεινε κλειστή μόνο η μία λωρίδα, προκειμένου να καθαριστεί ο δρόμος από τα καμμένα αντικείμενα.

Παράλληλα επεισόδια σημειώθηκαν και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ όπου ομάδες Ρομά έχουν ανάψει διάσπαρτες φωτιές στο οδόστρωμα , ενώ επιθέσεις με πέτρες εναντίον αστυνομικών σημειώνονται και στην συμβολή των οδών Λιοσίων και Μόρνου στο Μενίδι.

Νωρίτερα, σε βαρύ κλίμα οδύνης, πραγματοποιήθηκε στην Αλίαρτο η κηδεία του 17χρονου.

