Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό Ανάληψης – Δρακοντίου.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι οδηγοί των δύο οχημάτων. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό της οδηγού του ενός αυτοκινήτου, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

