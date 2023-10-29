Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό Ανάληψης – Δρακοντίου.
Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι οδηγοί των δύο οχημάτων. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό της οδηγού του ενός αυτοκινήτου, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.
Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Πηγή: thestival
