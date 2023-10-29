Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Για τον απεγκλωβισμό της οδηγού του ενός αυτοκινήτου, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής

Τροχαίο-σύγκρουση

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό Ανάληψης – Δρακοντίου.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι οδηγοί των δύο οχημάτων. Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό της οδηγού του ενός αυτοκινήτου, χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Πηγή: thestival

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark