Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε τα ξημερώματα διμοιρία της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης που φρουρούσε την υπό κατασκευή βιβλιοθήκη στο ΑΠΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, στις 3:30 ομάδα κουκουλοφόρων, που βρισκόταν στο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, επιτέθηκε με πέτρες και μπουκάλια στην διμοιρία, που βρισκόταν εγκατεστημένη στην οδό Αγ. Δημητρίου. Ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε στο χέρι. Οι αστυνομικοί απώθησαν τους νεαρούς προς το εσωτερικό του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ έγιναν δύο προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος των δύο ατόμων, τα οποία και αποχώρησαν.

Εκτιμάται ότι η επίθεση σχετίζεται με τον τραυματισμό 17χρονης από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ στην Αθήνα. Λίγες ώρες νωρίτερα είχαν ξεσπάσει επεισόδια στην περιοχή των Εξαρχείων ανάμεσα σε αντιεξουσιαστές και αστυνομικές δυνάμεις.

