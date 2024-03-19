Κλίμα τρομοκρατίας και ανομίας καταγγέλλουν φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Στον απόηχο της σύλληψης στις εστίες, ενός ζογκλέρ από την Αργεντινή και μιας Σουηδής τουρίστριας, οι πραγματικοί φοιτητές υποστηρίζουν ότι γίνονται μάρτυρες εμπορίου ναρκωτικών και ότι δέχονται απειλές για να μην αντιδρούν. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός ζητά μηδενική ανοχή από τις αρχές.

Σοκάρουν οι καταγγελίες φοιτητών για την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί μέσα στις φοιτητικές εστίες. Εμπόριο νακρωτικών, απειλές και εγκληματίες είναι η καθημερινή κατάσταση με την οποία έχουν έρθει αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια. Οι φοιτητές δηλώνουν πως φοβούνται και σκέφτονται να αποχωρήσυν από τις εστίες μιλώντας επιπρόσθετα για παλιές κι αφρόντιστες εγκαταστάσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Φοιτήτρια η οποία έμενε στις εστίες του Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου περιγράφει μία οργανωμένη ομάδα εγκληματιών που ζούσε για καιρό εκεί και είχε τον έλεγχο:

«Σίγουρα είχαν υπάρξει περιπτώσεις όπου είχα νιώσει φόβο. Στην εστία εμέναν εγκληματίες οι οποίοι απειλούσαν οποιονδήποτε θεωρούσαν ότι τους κοίταζε στραβά, οποιονδήποτε θεωρούσαν ότι δεν ταίριαζε με αυτό που ήθελαν να δουν. Υπήρχε μία οργανωμένη ομάδα η οποία διέμενε εκεί που θα έπρεπε να μένουν οι φοιτητές και εις γνώσιν του ίδιου μηχανισμού μπορούσε να κάνει ότι ήθελε.».

Εστίες άβατο, ακόμα και για τους ίδιους τους φοιτητές, που ζουν μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας και παραβατικότητας. Οπως περιγράφουν, εντός των εστιών γίνεται εμπόριο ναρκωτικών, ενώ εξωπανεπιστημιακοί κυριολεκτικά και μεταφορικά αλωνίζουν.

Και όπως φαίνεται μετά την επιχείρηση της αστυνομίας το Σάββατο, η φοιτητική εστία στου Ζωγράφου είχε μετατραπεί σε… ξενοδοχείο.

Ένας 35χρονος Αργεντίνος, μία 30χρονη Σουηδέζα και ένας 38χρονος Έλληνας συνελήφθησαν για διατάραξη οικιακής ειρήνης, στις φοιτητικές εστίες... μάλιστα ανέφεραν ότι τους "φιλοξενούσαν" άτομα από την Ελλάδα, στον συγκεκριμένο χώρο.

«Δεν γίνεται να υπάρχουν φοιτητές που προβαίνουν κατ' επανάληψη σε τέτοιες έκνομες πράξεις και τα πανεπιστήμια να μην προχωρούν στην προφανή πράξη της διαγραφής τους. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν θα υπήρχε η ανοχή που επιδεικνύεται ορισμένες φορές για τέτοιου είδους φαινόμενα», τονίζει την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην Θεσσαλονίκη ο εισαγγελέας παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο έγινε απόπειρα επίθεσης, με αλυσοπρίονο, στον υπόγειο χώρο της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας από κουκουλοφόρους που ήθελαν να καταλάβουν πάλι τη Βιολογική Σχολή του Ιδρύματος.

«Ουδέποτε επιχειρήθηκε παραβίαση του χώρου αυτού στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένη αυτή η πυρηνική διάταξη. Η μόνη αναφορά είναι ενάμιση μήνα πριν αρχές Φεβρουαρίου για ένα σπασμένο λουκέτο σε μία πόρτα που οδηγεί στο υπόγειο όχι όμως στο χώρο στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η πυρηνική αυτή διάταξη», δηλώνει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Φειδάς.

Τα διερευνώμενα αδικήματα, σύμφωνα με την ίδια παραγγελία, αφορούν σε επικίνδυνη βλάβη από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.

Νέο δόγμα από την αστυνομία

Φαίνεται πάντως ότι στο περιθώριο των δεδομένων, αλλάζει τακτική η Αστυνομία σκληραίνοντας την στάση της απέναντι στην παραβατικότητα εντός των πανεπιστημίων.

Καθώς το εγχειρίδιο των αστυνομικών οδηγιών όσον αφορά τα πανεπιστήμια διαφοροποιείται, οι επικεφαλής αξιωματικοί της ΕΛΑΣ έλαβαν εντολές για άμεσες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περίπτωση καταλήψεων ή φαινομένων παραβατικότητας μέσα και έξω από τα ΑΕΙ.

Στο παραπάνω, έρχονται να προηγηθούν οι εξηγήσεις από τους αξιωματικούς της ελληνικής Αστυνομίας γύρω από την «έλλειψη αντανακλαστικών» που καταγράφηκε τόσο στην επίθεση στου Ζωγράφου όσο και στην προσπάθεια κατάληψης δύο σχολών στο ΑΠΘ, λίγες μέρες αργότερα.

Χαρακτηριστικά έγινε λόγος για μετατροπή των ΑΕΙ σε ορμητήρια και έτσι οι αστυνομία θα παρεμβαίνει άμεσα κατόπιν σύντομων συζητήσεων με τις πρυτανικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.