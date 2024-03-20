Απ. Τζιτζικώστας από τη Μονς: Χωρίς τις Περιφέρειες και τους Δήμους δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Tον κρίσιμο ρόλο των Περιφερειών και των Δήμων στην αντιμετώπιση όλων των σύγχρονων προκλήσεων ανέδειξε ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας από το βήμα της 10ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις, που πραγματοποιήθηκε στη βελγική πόλη Μονς. Χωρίς τις Περιφέρειες και τους Δήμους δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμήνυσε ο κ. Τζιτζικώστας και τόνισε πως το όραμά μας για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να έχει τις ρίζες του στις τοπικές κοινωνίες.

Οι πολίτες ζητούν μια ΕΕ που να μπορεί να ενεργεί και όχι απλώς να αντιδρά, να ηγείται και όχι απλώς να ακολουθεί, να προστατεύει, να καινοτομεί, να εμπνέει, να κοιτάει μπροστά χωρίς να αφήνει πίσω κανένα ή καμία περιοχή, σημείωσε ο τέως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Επίσης, προέταξε πως σήμερα είναι μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ να σφυρηλατηθεί η ψυχή της Ευρώπης και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να συνδημιουργήσουν τις κοινές μελλοντικές πολιτικές. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να ενδυναμωθούν οι πολιτικές της ΕΕ, όπως η Συνοχή, και να υπάρξουν δημόσιες επενδύσεις και νέες πηγές για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, προσέθεσε.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ειδικότερα, τόνισε πως οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν καλύτερα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Ειδική αναφορά έκανε στην αλληλεγγύη και στη βιώσιμη ευημερία. «Θα μας οδηγήσουν στο μέλλον» είπε, σημειώνοντας πως και η αλληλεγγύη και η βιώσιμη ευημερία αρχίζουν από τις πόλεις, τα χωριά και τις περιφέρειες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω προώθησης των ταμείων συνοχής.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο Κυπριακό, λέγοντας πως ακόμη σήμερα υπάρχει μια ευρωπαϊκή περιοχή σε ένα ευρωπαϊκό κράτος-μέλος της ΕΕ που είναι ακόμη υπό κατοχή. Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, διαμήνυσε ο κ. Τζιτζικώστας καταχειροκροτούμενος.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο, την αντιπρόεδρο της Κομισιόν Ντούμπραβκα Σούιτσα, την επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ Ελίζα Φερέιρα και τον πρωθυπουργό της Βαλονίας Ελιο Ντι Ρούπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

