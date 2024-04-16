Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Απριλίου

Σήμερα Τρίτη, 16 Απριλίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεωνίδη, Χαρίσσας, Νίκης,Γαλήνης, Καλλίδας, Αγίας Χιόνας. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Γαληνός, Γαλήνη, Νίκη*, Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία, Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη.
Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου
Παγκόσμια Ημέρα Φωνής
Ανατολή ήλιου: 06:47 - Δύση ήλιου: 20:02
Σελήνη 7.9 ημερών
