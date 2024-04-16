Τριαντόπουλος: Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί από την κρατική αρωγή 210 εκατ. ευρώ για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023

Σειρά συναντήσεων και αυτοψιών σε έργα αποκατάστασης πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες και συγκεκριμένα την Πέμπτη 11, την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Απριλίου 2024, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος, σε δήμους της Θεσσαλίας στο πλαίσιο παρακολούθησης της προόδου τόσο των απαραίτητων διαδικασιών για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, όσο και για την πορεία των έργων αποκατάστασης σε δίκτυα και υποδομές άρδευσης.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 11 Απριλίου, ο υφυπουργός επισκέφτηκε την Καρδίτσα, όπου στην έδρα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας πραγματοποιήθηκαν οι τακτικές συναντήσεις των ομάδων παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου της κρατικής αρωγής, για τις επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα. Στις συναντήσεις συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπηρεσιακοί παράγοντες από τις τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας, εκπρόσωποι των αγροτών και εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, με την παρουσία των Πρόεδρων των Επιμελητηρίων Καρδίτσας, Τρικάλων και Μαγνησίας. Στη συνέχεια, ο υφυπουργός, συναντήθηκε με εκπροσώπους επιχειρήσεων και αγρότες της Φαρκαδόνας, του Βλοχού και του Παλαμά, όπου συζητήθηκαν μέτρα και παρεμβάσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα, καθώς και για όσα δρομολογούνται το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024, ο κ. Τριαντόπουλος, συνέχισε τις συναντήσεις και τις επισκέψεις του στο πεδίο αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο και τις υποδομές άρδευσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της Θεσσαλίας. Αρχικά, το πρωί, είχε συνάντηση με το δήμαρχο Καρδίτσας, Βασίλη Τσιάκο, όπου αναλύθηκαν ζητήματα αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα και υποδομές μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου, εστιάζοντας - μεταξύ άλλων - στις αναγκαίες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της άρδευσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής και κατ' επέκταση την παραγωγική κανονικότητα και κατά τη φετινή περίοδο. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, ο δήμος Καρδίτσας έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές παρεμβάσεις επισκευής αντλιοστασίων και επιδιόρθωσης ζημιών σε δίκτυα σε διάφορα σημεία, στα οποία και βρέθηκαν - σε συνέχεια της συνάντησης τους - ο κ. Τριαντόπουλος μαζί με τον δήμαρχο, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, από την πλευρά της η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των εγκρίσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου Καρδίτσας, για έργα αποκατάστασης των δικτύων και υποδομών άρδευσης της περιοχής - όπως έκανε και σε άλλες περιπτώσεις Δήμων.

Στη συνέχεια, ο κ. Τριαντόπουλος, επισκέφθηκε την έδρα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, με τον οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία όλη αυτή την περίοδο των αποκαταστάσεων μαζί και με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρη Αυγενάκη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στα γραφεία του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, Αθανάσιος Μαρκινός, ενημέρωσε τον υφυπουργό για τις μεγάλες και σημαντικές ζημιές που υπέστη το δίκτυο και οι υποδομές άρδευσης, κάθε επιπέδου, στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ, ενώ παρουσίασε τις ενέργειες και δράσεις που προχώρησε το τελευταίο διάστημα - σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας - για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει εγκριθεί έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΤΟΕΒ και τους δήμους με αρδευτικά δίκτυα συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ. Μετά τη σύσκεψη, ο υφυπουργός μαζί με τα στελέχη του ΤΟΕΒ επισκέφθηκαν σημεία στο πεδίο των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στενά χρονοδιαγράμματα, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγική κανονικότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Μετά την Καρδίτσα, ο υφυπουργός επισκέφθηκε περιοχές της Λάρισας, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο ΤΟΕΒ Πηνειού, Δημήτριο Τσιουρή, και μέλη του οργανισμού, κατά την οποία και συζήτησαν την πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων επιδιορθώσεων και επισκευών στο δίκτυο και τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγική κανονικότητα σε μεγάλο μέρος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ευρύτερης περιοχής μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Πρόκειται για έναν ΤΟΕΒ, ο οποίος έχει επίσης ενταχθεί στο πλαίσιο της έκτακτης χρηματοδοτικής στήριξης, ώστε να μπορέσει να αποκαταστήσει τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο άρδευσης και στις υποστηρικτικές υποδομές του.

Ο κύκλος των επισκέψεων και αυτοψιών έκλεισε το Σάββατο, 13 Απριλίου 2024, με συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο υφυπουργός στο Βόλο, με στελέχη της ΕΘΕΑΣ, σχετικά με τα ζητήματα και τις ανησυχίες των παραγωγών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, αλλά και για να αναλύσουν μια σειρά από παρεμβάσεις και ενέργειες που είτε έχουν υλοποιηθεί, είτε δρομολογούνται την επόμενη περίοδο για την στήριξη των αγροτών.

Σε συνέχεια των επισκέψεων στη Θεσσαλία, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως «η υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προχωρά σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας και παρακολούθησης από όλους τους εμπλεκόμενους. Ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αρωγή, με το δεύτερο κύκλο προς τους αγρότες, όσο και την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής, τα οποία αμφότερα υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ένα πλαίσιο που αθροιστικά μέχρι τώρα έχει καταβάλει περισσότερα από 210 εκατ. ευρώ προς επιχειρηματίες, αγρότες και φυσικά νοικοκυριά. Και, φυσικά, συνεχίζεται το έργο με αμείωτο ρυθμό και όπου μπορούμε επιταχύνουμε και βελτιώνουμε διαδικασίες και συνεργασίες όλων των επιπέδων εμπλοκής».

Παράλληλα, ο κ. Τριαντόπουλος υπογράμμισε: «Σε συνέχεια της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο τόσο με τους ΤΟΕΒ, όσο και με τους δήμους που έχουν στη διαχείρισή τους αρδευτικά δίκτυα, και παρά τις δυσκολίες και τις μεγάλες και πολλές ζημιές στο δίκτυο και τις υποδομές, προχωρούν έργα και παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί η παραγωγική κανονικότητα στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Θεσσαλίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, επί του παρόντος, έχει εξασφαλιστεί έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, τόσο προς τους ΤΟΕΒ - από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - όσο και προς τους δήμους. Έχει ήδη δημοσιευθεί η πρόσκληση από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά τους δήμους, ενώ έχει εγκριθεί και η χρηματοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αφορά τους ΤΟΕΒ. Και τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται όλες οι σχετικές διαδικασίες. Και, φυσικά, η χρηματοδότηση αυτή θα συνεχιστεί, καθώς εντάσσονται και άλλοι δικαιούχοι δήμοι, όπως ο δήμος Καρδίτσας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

