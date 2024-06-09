Συνολικά 82.586.132 ευρώ θα καταβληθούν σε 60.418 δικαιούχους, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, θα καταβληθούν 27.800.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 14 Ιουνίου, θα καταβληθούν 186.132 ευρώ σε 148 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

19 εκατ. ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

22 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

10 εκατ. ευρώ σε 120 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

100.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».

2 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

