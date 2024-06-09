Συνολικά 82.586.132 ευρώ θα καταβληθούν σε 60.418 δικαιούχους, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, θα καταβληθούν 27.800.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 14 Ιουνίου, θα καταβληθούν 186.132 ευρώ σε 148 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 19 εκατ. ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 22 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 10 εκατ. ευρώ σε 120 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
- 100.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».
- 2 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
