Περίπου 360 εκατομμύρια πολίτες από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν από την Πέμπτη έως και σήμερα, Κυριακή για τους (μόνο) 720 ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπήσουν την χώρα τους στις Βρυξέλλες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Τα αποτελέσματα θα δώσουν μία ένδειξη για το πώς το μπλοκ θα χειριστεί κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και μια πιθανή δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ (με τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή στην ΕΕ).

Ενδεικτικά, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε τις εκλογές ως «υπαρξιακό αγώνα» για την ΕΕ με κομβικό ρόλο στη μάχη της Ουκρανίας εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στις ευρωεκλογές διακυβεύονται κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να αποφασιστούν κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, όπως το πώς θα γίνουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες πιο ανταγωνιστικές, πώς θα ενισχυθούν οι αμυντικές δυνατότητες του μπλοκ και πώς θα ανταγωνιστεί την Κίνα.

Οι μελλοντικές δαπάνες για την Ουκρανία θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν την έγκριση του επόμενου ευρωκοινοβουλίου.

Τα ακροδεξιά κόμματα στοχεύουν σε εκλογικά «κέρδη» προκειμένου να φέρουν το μεταναστευτικό στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας και να περιπλέξουν την πρόοδο στους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι εθνικιστικές ομάδες πρόκειται να κερδίσουν περισσότερες έδρες σε σύγκριση με τις εκλογές πριν από πέντε χρόνια, αλλά ο κατακερματισμός μεταξύ των κομμάτων θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την δημιουργία ενός δεξιού μπλοκ.

Νικητές και ηττημένοι

Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αναμένεται να κερδίσει και - μαζί με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και τους κεντρώους Φιλελεύθερους - θα μπορέσει να αποκτήσει μια άνετη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Το ΕΛΚ προβλέπεται να συγκεντρώσει 180 έδρες, οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες 138 και οι Φιλελεύθεροι 86, σύμφωνα με έναν μέσο όρο δημοσκοπήσεων που καταρτίστηκε από το Europe Elects.

Αυτό θα έδινε στην κύρια συμμαχία 404 έδρες στο κοινοβούλιο των 720 εδρών. Αυτό το αποτέλεσμα όμως θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο από ένα αντίστοιχο εκλογικό αποτέλεσμα από τις εθνικιστικές ομάδες.

Οι Πράσινοι «κατακρημνίζονται» εκλογικά - προβλέπεται ότι θα εξασφαλίσουν 56 έδρες, από 72 στο απερχόμενο κοινοβούλιο

Πλήγμα για την ακροδεξιά οι εσωκομματικές διαμάχες

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρόλο που η ακροδεξιά αναμένεται να πάρει έδρες, οι εσωτερικές διαμάχες και το σκάνδαλα έχουν αφήσει ορισμένες εθνικιστικές ομάδες σε…αταξία, περιορίζοντας ενδεχομένως την πολιτική τους επιρροή.

Ειδικά η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα σκληρά, με τον κύριο υποψήφιο της Μαξιμίλιαν Κραχ να έχει απομακρυνθεί από την εκστρατεία εν μέσω σκανδάλου υποθέσεων κατασκοπείας.

Το AfD τελικά εκδιώχθηκε από την πανευρωπαϊκή ομάδα Identity and Democracy αφού ο Krah δήλωσε ότι δεν ήταν όλα τα μέλη της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Ναζί SS εγκληματίες.

Χωρίς το AfD, η ID προβλέπεται να κερδίσει 68 έδρες στη συνέλευση, σύμφωνα με το Europe Elects. Αυτό θα ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψη του Δεκεμβρίου, όταν φαινόταν σε καλό δρόμο για να κερδίσει 93.

Η δεξιά συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (European Conservatives and Reformists) — η οποία περιλαμβάνει τα «Αδέρφια της Ιταλίας» της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι — αναμένεται να λάβει 75 έδρες.

Ο ρόλος της φον ντερ Λάιεν και γιατί «τρίζει η καρέκλα» της

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα χρειαστεί την χρειάζεται την έγκριση του νέου ευρωκοινοβουλίου για να σφραγίσει την υποψηφιότητά της για δεύτερη θητεία - την τελευταία φορά εξασφάλισε την υποστήριξη στο πρόσωπό της με μόλις εννέα ψήφους διαφορά.

Έχοντας χάσει την υποστήριξη πολλών ευρωβουλευτών από τις τελευταίες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία το ΕΛΚ είχε αρνηθεί στο παρελθόν να συνεργαστεί.

Ενδεικτικά έχει δηλώσει «ανοιχτή» σε μία πιθανή συνεργασία με μέρη της ακροδεξιάς ομάδας ECR (η συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών με το κόμμα της Μελόνι).

Ορισμένοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού Καγκελάριου Σολτς, την έχουν προειδοποιήσει να μην ζητήσει την υποστήριξη των λαϊκιστών, διακινδυνεύοντας μια διάσπαση στον κεντροδεξιό συνασπισμό.

Ο κορυφαίος υποψήφιος των Σοσιαλιστών Νικολά Σμιτ προχώρησε παραπέρα, προειδοποιώντας τη φον ντερ Λάιεν να μην συνεργαστεί με το κόμμα των Αδελφών της Ιταλίας του Μελόνι.

Η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, προσπάθησε την περασμένη εβδομάδα να «απαλύνει» προεκλογικά το κλίμα: «Για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη χρειαζόμαστε μια ισχυρή πλειοψηφία στο κέντρο – αυτό σημαίνει υπέρ της ΕΕ, υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ του κράτους δικαίου», είπε δήλωσε κατά την διάρκεια περιοδείας της στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

«Εξτρεμιστές από την άκρα αριστερά και την ακροδεξιά προσπαθούν να μας διχάσουν, δεν θα το αφήσουμε να συμβεί».



Πηγή: skai.gr

