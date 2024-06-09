Politico: Η ώρα Τραμπ για την Ευρώπη ήδη έχει φτάσει

Ο ακροδεξιός Γερμανός πολιτικός Όλιβερ Κίρχνερ έδωσε στους υποστηρικτές του κόμματός του, του AfD, μια περίεργη συμβουλή για την επόμενη μεγάλη τάση: «Επενδύστε στις πάνες».

Η εξήγηση; Η άνοδος του ακροδεξιού AfD είχε συγκλονίσει τόσο πολύ τα «παλιά κόμματα», εξήγησε, που το κατεστημένο τώρα «λερώνει τα παντελόνια του».

Αφήνοντας στην άκρη το παιδικό χιούμορ, ο Κίρχνερ, ένας από τους εκπροσώπους του AfD, έγινε στη συνέχεια πιο σκληρός λέγοντας ότι ήρθε η ώρα για τα παλαιά κόμματα να πάρουν αυτό που τους αξίζει «για ό,τι έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα, ό,τι έχουν κάνει στους πολίτες και ό,τι έχουν κάνει στον λαό».

Στην Ευρώπη η ακροδεξιά βρίσκεται σε μεγάλη άνοδο και οι ευρωεκλογές αυτής της εβδομάδας θα αποκαλύψουν πόσο.

Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν φαίνεται ότι παίρνει το ένα τρίτο των ψήφων, αφήνοντας κατά πολύ πίσω το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν.

Στη Γερμανία, παρά μια σειρά σκανδάλων, το AfD οδεύει για τη δεύτερη θέση, μπροστά από κάθε εταίρο στον κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς.

Στην Ιταλία, το δεξιό κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι κινείται πολύ μπροστά από την αγέλη που καταδιώκει.

Με παρόμοια αποτελέσματα να αναμένονται σε πολλές από τις μικρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπεται να έχει περισσότερα μέλη από την ακροδεξιά παρά από την ιστορικά κυρίαρχη δύναμη, το κύριο συντηρητικό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Σε μια ήπειρο που είναι υπερήφανη για το γεγονός ότι έχει αφήσει πίσω της τα φαντάσματα του Χίτλερ, του Μουσολίνι και του Φράνκο, είναι σοκ η άνοδος της ακροδεξιάς.

Παρά το γεγονός ότι τα εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης δεν θα ασκήσουν εξουσία, εντούτοις η μεγάλη επιτυχία τους θα προκαλέσει πολιτική αναταραχή ισοδύναμη με αυτή που προκάλεσε η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ το 2016.

Τα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξάλλου, χρησιμεύουν ως βαρόμετρο για το πού κατευθύνεται η εθνική πολιτική σε κάποιες από τις πιο κρίσιμες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Πριν από πέντε χρόνια, το «πράσινο κύμα» στις ευρωεκλογές του 2019 ώθησε τους ηγέτες της ηπείρου να ξεκινήσουν μια αναδιάρθρωση της οικονομίας με στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Φέτος, το ρεύμα πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η εκλογική απήχηση των εθνικιστικών κομμάτων, που κάποτε φαίνονταν υπερβολικά τοξικά για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους, θα φέρει τους Ευρωπαίους ηγέτες μπροστά στη συνειδητοποίηση ότι η Ακροδεξιά δεν είναι πια προ των πυλών, είναι μέσα στο παλάτι και δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί.

