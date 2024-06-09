Χανιά: Νεκρή 38χρονη λίγες ώρες μετά τον γάμο της αδερφής της

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Χανίων από τον ξαφνικό θάνατο μιας 38χρονης γυναίκας, χθες, Σάββατο 8 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η νέα γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο κέντρο των Χανίων, το πρωί του Σαββάτου από την αδερφή της.

Τραγική ειρωνία αποτελεί το γεγονός, ότι η άτυχη κοπέλα, έφυγε λίγες ώρες μετά τον γάμο της αδερφής της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 38χρονη διασκέδαζε την προηγούμενη το βράδυ στον γάμο της αδερφής της, ωστόσο η μοίρα φαίνεται να της έπαιξε τραγικό παιχνίδι.

Στο σπίτι της 38χρονης μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πλήρωμα του οποίου την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.