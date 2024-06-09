Λογαριασμός
Στην Καλαμάτα ψήφισε ο Αλέξης Χαρίτσης

«Η Νέα Αριστερά είναι εδώ και από σήμερα θα είναι και πιο ισχυρή για να συμβάλλει στην αρχή του τέλους της κυβέρνησης της δεξιάς», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς 

«Σήμερα δίνουμε φωνή στο δίκιο μας. Σήμερα λέμε και στην κάλπη αυτό που λέμε μεταξύ μας καθημερινά, ότι δεν πάει άλλο», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του στο 3ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας.

«Δεν πάει άλλο με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πάει άλλο με την Ευρώπη της λιτότητας και του πολέμου, δεν πάει άλλο με την ακροδεξιά που θέλει να επιβάλλει την ατζέντα της σε όλη την ήπειρο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.

Τόνισε ότι «η Νέα Αριστερά είναι εδώ και από σήμερα θα είναι και πιο ισχυρή για να συμβάλλει στην αρχή του τέλους της κυβέρνησης της δεξιάς. Για να βάλουμε φραγμό στην άνοδο της ακροδεξιάς, για να δώσουμε ξανά ελπίδα στους αριστερούς, προοδευτικούς πολίτες ότι μπορεί να υπάρχει ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ευρωεκλογές ευρωεκλογές 2024 Αλέξης Χαρίτσης Νέα Αριστερά
