Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν για πρώτη φορά ένα τελευταίας γενιάς ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi Su-57 σε μια αεροπορική βάση εντός της Ρωσίας, έγινε σήμερα γνωστό από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου GUR, η οποία παρουσίασε δορυφορικές φωτογραφίες, που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επιβεβαιώνουν το πλήγμα.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, η GUR δεν διευκρίνισε πώς το Su-57 επλήγη ούτε από ποια μονάδα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ένας δημοφιλής Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ, που τάσσεται υπέρ του πολέμου, αυτοαποκαλείται Fighterbomber και επικεντρώνεται σε θέματα αεροπλοΐας, είπε ότι η αναφορά για το πλήγμα εναντίον του Su-57 είναι ορθή και ότι επλήγη από ένα ντρόουν.

Η GUR λέει ότι το μαχητικό αεροσκάφος ήταν σταθμευμένο στην αεροπορική βάση Akhtubinsk, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 589 χιλιομέτρων από τις γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία, μεταξύ των ουκρανικών και κατοχικών ρωσικών δυνάμεων.

‼️ Вперше уражено Су-57



💥 8 червня 2024 року на території аеродрому «ахтубінск» в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.



🔗 https://t.co/vyatL7cBjd pic.twitter.com/8wbopryp4l — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) June 9, 2024

«Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι την 7η Ιουνίου, το Su-57 στεκόταν άθικτο και (την 8η Ιουνίου), υπήρχαν κρατήρες από την έκρηξη και χαρακτηριστικές κηλιδώσεις φωτιάς, που είχαν προκληθεί από καμένη επιφάνεια σε κοντινή απόσταση», επισήμανε η GUR, με τα φωτογραφικά αυτά στιγμιότυπα να συνοδεύουν το μήνυμα.

Ο Ρώσος μπλόγκερ Fighterbomber είπε ότι το μαχητικό αεροσκάφος επλήγη από θραύσματα και οι ζημιές που έχει υποστεί αξιολογούνται αυτήν τη στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το αεροσκάφος θα μπορούσε να επιδιορθωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν το αεροσκάφος θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να επισκευαστεί θα είναι η πρώτη απώλεια στη μάχη ενός Su-57.

Ο στρατιωτικός συντάκτης του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti Αλεξάντερ Χαρσένκο ανήρτησε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα, στο οποίο δεν επιβεβαίωνε άμεσα το πλήγμα, όμως κατέκρινε την απουσία υπόστεγου για την προστασία των στρατιωτικών αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

