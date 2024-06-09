Σύμη: Στη Ρόδο θα μεταφερθεί για νεκροψία η σορός του Michael Mosley

Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ της αναζήτησης του παρουσιαστή του BBC Michael Mosley στη Σύμη, ο οποίος αγνοούταν από την περασμένη Τετάρτη. Η σορός του εντοπίστηκε τυχαία σήμερα από πλάνα του συνεργείου της ΕΡΤ, περίπου 10 μέτρα από την παραλία της Αγίας Άννας, πίσω από φράχτη οικοπέδου που έβγαζε στην παραλία.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας στο BBC, o Mosley κείτονταν στο σημείο αυτό νεκρός «για μέρες».

Στη σορό είχε ξεκινήσει η διαδικασία αποσύνθεση και ο νεκρός ταυτοποιήθηκε από τα ρούχα που φορούσε.

Greek police and coastguard cover their noses as they examine body found close to where Dr Michael Mosley disappeared on Wednesday. Body is body decomposed suggesting it has been there for several days. pic.twitter.com/zF2FX8NQ0E — David Brown (@DavidhBrown) June 9, 2024

Στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 67χρονος Βρετανός τουρίστας μεταβαίνει ιατροδικαστής από τη Ρόδο ενώ η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου για την νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Λευτέρη Παπακαλοδούκα στον ΣΚΑΪ, ο άτυχος παρουσιαστής κατάφερε να διασχίσει σε συνθήκες καύσωνα όλη την απότομη πλαγιά, αλλά 10 μέτρα πριν φτάσει στην παραλία, έπεσε εκεί -άγνωστο πώς, ίσως ζαλίστηκε ή σκόνταψε - αφήνοντας την τελευταία του πνοή αβοήθητος, αφού δεν είχε μαζί του ούτε το κινητό του τηλέφωνο.

Πηγή: skai.gr

