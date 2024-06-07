Έσβησε γύρω στις 23:40 η φωτιά που ξέσπασε σε βυτιοφόρο όταν ανετράπη στο 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, περίπου στο ύψος της γέφυρας του Ισθμού.

Το βυτιοφόρο μετέφερε καύσιμα και με την ανατροπή του τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη φωτιά. Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων τόσο στην παλαιά όσο και στη νέα εθνική Αθηνών-Κορίνθου με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Με την κατάσβεση της φωτιάς, λίγο μετά τις 00.00 άνοιξαν πρώτα τα διόδια της Ελευσίνας για Κόρινθο και σταδιακά άρχισε και αποκαθίσταται η κίνηση, καθώς άνοιξαν οι δρόμοι. Γύρω στη 01.00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας

Προς Πάτρα, κλειστή παραμένει από το κόμβο Λουτρακίου μέχρι Επιδραύρου.

Επίσης, κλειστή είναι η παλαιά εθνική, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο και από κόμβο Επιδάυρου προς Αθήνα.

Δεν ενεπλάκη άλλο όχημα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα που πραγματοποίησαν διαβροχή και ρίψεις ειδικού κατασβεστικού υγρού.

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, στο ατύχημα δεν ενεπλάκη άλλο όχημα. Ο οδηγός του βυτιοφόρου απεγκλωβίστηκε σώος, δεν έχει εγκαύματα, φέρει όμως κάποια χτυπήματα από την ανατροπή. Έχει διακομισθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ δεν υπάρχει άλλος τραυματίας.

Απο την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και οι δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα λόγω της έκτασης του πύρινου μετώπου που δημιουργήθηκε.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στην Πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου σήμανε συναγερμός μετά από κλήση ότι το βυτιοφόρο που μετέφερε καύσιμα, εξερράγη. Στο σημείο, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του τοπικού μέσου, σημειώνονταν συνεχώς εκρήξεις.

Η φωτιά μάλιστα επεκτάθηκε και στο πρανές του αυτοκινητόδρομου.

Έτσι, έκλεισαν τα διόδια Καλαμακίου, με αποτέλεσμα την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον κόμβο Επιδαύρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και στη Γέφυρα Κόμβου Λουτρακίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Επίσης, διεκόπη η κυκλοφορία και στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων αλλά και στο ύψος που βρίσκονται τα διόδια Ελευσίνας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων με ακινητοποιημένα οχήματα. Στην Πάτρα, όλα τα οχήματα εκτρέπονταν στα διόδια του Κιάτου.

Νωρίτερα, ο Συγκοινωνιολόγος της Ολυμπίας Οδού Γιάννης Χανδάνος μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100.3, προχώρησε σε σύσταση να αναβληθούν τυχόν διαδρομές και ταξίδια που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν, πέριξ του συμβάντος, λόγω της αναταραχής που προκλήθηκε.

Μήνυμα από το 112

Μήνυμα εστάλη από το 112 αργά το βράδυ της Παρασκευής σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή της Αθηνών-Κορίνθου όπου το βυτιοφόρο ανετράπη και πήρε φωτιά.

