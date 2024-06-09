Ο επικεφαλής του Reform UK και εμπνευστής του Brexit Νάιτζελ Φάρατζ δηλώνει ότι το κόμμα του θα αντικαταστήσει το Συντηρητικό Κόμμα ως αντιπολίτευση στους Εργατικούς στις βουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Μιλώντας στην εφημερίδα Sunday Express, ο Φάρατζ δήλωσε ότι το κόμμα του είναι «τώρα η πραγματική αντιπολίτευση» και ότι οι εκλογές της 4ης Ιουλίου «είναι η αρχή».

«Αυτές οι εκλογές έχουν τελειώσει. Οι Εργατικοί θα κερδίσουν με μεγάλη διαφορά», δήλωσε ο ίδιος. «Το μόνο ερώτημα τώρα για τους ψηφοφόρους είναι ποιος θα είναι η αντιπολίτευση».

Ο Φάρατζ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ αποχώρησε νωρίτερα από τις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Απόβασης στη Νορμανδία προκειμένου να παρευρεθεί σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Αγγλία, λέγοντας: «Άλλη μία γκάφα σαν αυτή και μπορεί να χάσουν όλες τις έδρες τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

