Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, βοριαδάκια και μία πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, σήμερα ο καιρός είνια ανεκτός.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά στα κεντρικά τους 37 και στην νησιωτική χώρα τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από αύριο Δευτέρα, ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο - φτάνοντας σε ορισμένες περιοχές ακόμα και τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη - σε συνδυασμό με την μεταφορά αφρικανικής σκόνης - αναμένεται να κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με τυχερούς όσους βρίσκονται ήδη σε διακοπές.

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» - Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη της εβδομάδας

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως στα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στο Αιγαίο βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 38 και τοπικά πιθανώς τους 39 βαθμούς ενώ στη νησιωτική χώρα τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 και πιθανώς τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί και στα ανατολικά νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 και πιθανώς τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Τις μεσημβρινές ώρες στις βόρειες παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει περαιτέρω άνοδο κυρίως στα νότια. Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 40 και τοπικά 41, στα βόρεια ηπειρωτικά τους 39 και στη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικοί 3 με 4 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ, ενώ στα βορειοανατολικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 41 και τοπικά τους 42, στα βόρεια ηπειρωτικά τους 39 με 40, και στη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και πιθανώς τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι και η ελάχιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και στην κεντρική και νότια χώρα τοπικά θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα βορειοανατολικά νότιοι πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-06-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιονιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, στα νότια όμως θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

