Ο αστροναύτης του Apollo 8 Μπιλ Άντερς, ο οποίος τράβηξε μια από τις πιο σπουδαίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο διάστημα, πέθανε σε ηλικία 90 ετών, σε αεροπορικό δυστύχημα που είχε στα βόρεια του Σιάτλ, στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών(NTSB), ο 90χρονος πετούσε με μικρό αεροπλάνο, το οποίο συνετρίβη περίπου 25 μέτρα από την ακτή του νησιού Τζόουνς.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο King Tv ότι είδε τη συντριβή. «Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα μπροστά στα μάτια μου», είπε ο Philip Person στον τοπικό σταθμό ειδήσεων. «Έμοιαζε σαν σκηνή βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας: Με τη μεγάλη έκρηξη και τις φλόγες και τα πάντα».

Τα πλάνα που φέρεται να κατέγραψαν το αεροπορικό δυστύχημα φαίνεται να δείχνουν μια προσπάθεια να σηκωθεί το τελευταίο δευτερόλεπτο, πριν φτάσει στην επιφάνεια του νερού και τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο γιος του Άντερς, Γκρεγκ, επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του πετούσε με το μικρό αεροπλάνο και ότι το άψυχο σώμα του πατέρα του ανασύρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

«Η οικογένεια είναι συντετριμμένη. Ήταν ένας σπουδαίος πιλότος. Θα μας λείψει»αναφέρεται σε δήλωση της οικογένειας.

Ο Μπιλ Άντερς, πιλότος της αποστολής Apollo 8 στη Σελήνη τράβηξε την εμβληματική φωτογραφία Earthrise, μια από τις πιο αξέχαστες και εμπνευσμένες εικόνες της Γης από το διάστημα.

Τραβηγμένη την παραμονή των Χριστουγέννων κατά τη διάρκεια της αποστολής του 1968, της πρώτης διαστημικής πτήσης με πλήρωμα που εγκατέλειψε τη Γη και έφτασε στη Σελήνη, η φωτογραφία δείχνει τον πλανήτη να υψώνεται πάνω από τον ορίζοντα από την άγονη σεληνιακή επιφάνεια.

Ο Άντερς αργότερα το περιέγραψε ως τη σημαντικότερη συνεισφορά του στο διαστημικό πρόγραμμα. Η εικόνα πιστώνεται ευρέως ως κίνητρο για το παγκόσμιο περιβαλλοντικό κίνημα και οδηγεί στη δημιουργία της Ημέρας της Γης, μιας ετήσιας εκδήλωσης για την προώθηση του ακτιβισμού και της ευαισθητοποίησης για τη φροντίδα του πλανήτη.

Μιλώντας για το φωτογραφικό στιγμιότυπο, ο Άντερς είπε: «Ήρθαμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να εξερευνήσουμε τη Σελήνη και το πιο σημαντικό πράγμα που ανακαλύψαμε ήταν η Γη».

