Οι Λαρισαίοι ψήφισαν θάλασσα: Γεμάτες οι παραλίες από νωρίς το πρωί

Πολλοί κάτοικοι της Λάρισας επέλεξαν τις κοντινότερες παραλίες για μία δροσερή βουτιά 

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν από νωρίς το πρωί της Κυριακής, οδήγησαν πολλούς κατοίκους της Λάρισας στις κοντινότερες παραλίες προκειμένου να απολαύσουν δροσερές βουτιές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας onlarissa.gr, πολλοί Λαρισαίοι έριξαν την ψήφο τους στην… θάλασσα και τις παραλίες και όχι στην κάλπη των ευρωεκλογών.

Δείτε φωτογραφίες: 

Πηγή: onlarissa.gr

