Nεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής ο παρουσιαστής του BBC Michael Mosley, δέκα μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του skai.gr, Μάκη Συνοδινό.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο skai.gr ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας.

Ακούστε το ηχητικό:

Στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο παρουσιαστής αναμένεται να φτάσει ιατροδικαστής, ο οποίος μεταβαίνει από τη Ρόδο στο σημείο με σκάφος. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως η σορός του άτυχου παρουσιαστή φέρει τραύμα στο κεφάλι από την πτώση.

Such sad news…Michael Mosley body found in a cave on the island of Symi…RIP 💔 pic.twitter.com/ad8nctj1AA — Christopher Head (@chrish9070) June 9, 2024

Η ταυτοποίηση έγινε από το σορτσάκι και την μπλούζα που φόραγε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Body found in search for Dr Michael Mosley https://t.co/AkLV6fm9NM pic.twitter.com/ytOaPbg5NH — The Sun (@TheSun) June 9, 2024

Τη σορό του άτυχου Βρετανού εντόπισε η κάμερα της ΕΡΤ, ενώ γύριζε από τη θάλασσα πλάνα από την περιοχή των ερευνών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σύμης, «η σορός εντοπίστηκε πάνω στη στεριά 10 μέτρα από την παραλία, δίπλα σε φράχτη οικόπεδου, γι' αυτό και τόσες μέρες δεν είχε εντοπιστεί».

«Ο άνθρωπός διέσχισε όλη τη διαδρομή, έφτασε στον προορισμό του και 10 μέτρα από την παραλία σκόνταψε, έπεσε… δεν ξέρω τι αν πω…200 άτομα έχει κάθε μέρα αυτή η παραλία και πολλά σκάφη πάνε κι έρχονται καθημερινά» δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος του νησιού, Λευτέρης Παπακαλοδούκας.

Οι έρευνες διεξάγονταν από ξηρά και θάλασσα και σήμερα είχαν επικεντρωθεί δυτικά της παραλίας της Αγίας Μαρίνας και το σπήλαιο Φρίος, ακριβώς απέναντι από το ομώνυμο νησάκι, μία περιοχή ιδιαίτερα δύσβατη.

Ο 67χρονος Mosley αγνοούνταν από το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης 5 Ιουνίου, όταν έφυγε από την παραλία στο Πέδι για να πάει για πεζοπορία με κατεύθυνση την παραλία της Αγίας Μαρίνας.

BREAKING: Body found in search for TV doctor Michael Mosley on Greek island of Symi.

Very sad development. pic.twitter.com/HPLgXQYLyS — Piers Morgan (@piersmorgan) June 9, 2024

Πηγή: skai.gr

