Το BBC κρατάει ζωντανή την κληρονομιά της Αγκάθα Κρίστι, επιλέγοντας ως την επόμενη τηλεοπτική μεταφορά το έργο της «Towards Zero», σε διασκευή της υποψήφιας για BAFTA Ρέιτσελ Μπενέτ (Rachel Bennette) και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Olivier, Σαμ Γέιτς (Sam Yates).

Μάλιστα μαζί με την BritBox International εξασφάλισαν ένα καστ αστέρων, μεταξύ των οποίων, η βραβευμένη με Όσκαρ Αντζέλικα Χιούστον.

To "Towards Zero" εκτυλίσσεται γύρω από τη «δολοφονία μιας ηλικιωμένης χήρας (Χιούστον) σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι και συνδέει μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, μια μαθήτρια που κατηγορείται άδικα για κλοπή και τη ρομαντική ζωή ενός διάσημου τενίστα (Τζάκσον-Κοέν)».

Το καστ αστέρων αποτελείται, μεταξύ άλλων, από τους Τζάκι Κλουν, Τζακ Φάρινγκ, Καλίλ Μπεν Γκαρμπιά, Άνταμ Χούγκιλ και Όλιβερ Τζάκσον-Κοέν.

«Ήμουν από παλιά θαυμάστρια της Αγκάθα Κρίστι και αυτού του είδους των μυστηρίων δολοφονίας ενώ πάντα μου άρεσε η ιδέα να κάνω ταινίες στην Αγγλία» δήλωσε η Χιούστον.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεργαστώ με τον σκηνοθέτη Σαμ Γέιτς και αυτό το υπέροχο καστ. Είμαι επίσης χαρούμενη που θα υποδυθώ την έξυπνη και αξιαγάπητη λαίδη Τρεσίλιαν»

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει γύρω από το Μπρίστολ και στην ακτή του Ντέβον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

