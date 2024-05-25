Σήμερα είναι η Μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, των Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου, Οσίου Ολβιανού

Επίσης, η 25η Μαΐου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας

Ανατολή ήλιου: 06:07 - Δύση ήλιου: 20:37

Σελήνη 16.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.