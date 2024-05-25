Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Μαΐου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα

γιορτή

Σήμερα είναι η Μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, των Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου, Οσίου Ολβιανού
Επίσης, η 25η Μαΐου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας

Ανατολή ήλιου: 06:07 - Δύση ήλιου: 20:37

Σελήνη 16.6 ημερών    

