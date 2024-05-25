Σήμερα είναι η Μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, των Μαρτύρων Κελεστίνου και Παγχαρίου, Οσίου Ολβιανού
Επίσης, η 25η Μαΐου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας
Ανατολή ήλιου: 06:07 - Δύση ήλιου: 20:37
Σελήνη 16.6 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Σταϊκούρας: Βούλησή μας η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με τον ICAO και τους υπόλοιπους φορείς της Πολιτικής Αεροπορίας
- «Φορτίο- Μαμούθ» κοκαΐνης στον Πειραιά: 3 προστατεύομενοι μάρτυρες αποκάλυψαν το καρτέλ ναρκωτικών
- Κύκλωμα στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Αρνούνται όλες τις κατηγορίες η διευθύντρια και η υπάλληλος - Τι υποστηρίζουν
