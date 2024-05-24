«Προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων και επιπέδων ασφαλείας, καθώς και η ενθάρρυνση για τη μετάβαση σε ένα 'πράσινο' μοντέλο αεροπορικών μεταφορών», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης, με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων από τη σύστασή της.

«Όλες αυτές οι προσπάθειες δεν μπορούν να ευοδωθούν χωρίς την προστιθέμενη αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας το πολυεπίπεδο έργο της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης.

Ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με τον ICAO, καθώς και τους υπόλοιπους διεθνείς και εγχώριους φορείς, στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα:

Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ως υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αλλά επιτρέψτε μου να πω - και με την πανεπιστημιακή μου ιδιότητα - στην εορταστική εκδήλωση της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης, με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών από τη σύστασή της.

Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υπηρετεί με ενάργεια τον σκοπό ίδρυσής της, συμβάλλοντας στην πρόοδο και προαγωγή της επιστήμης των αεροπορικών μεταφορών στη χώρα μας.

Παρέχει μελετητικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο, σε στενή συνεργασία με Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με φορείς του ευρύτερου αεροπορικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, προβάλει το πολυεπίπεδο έργο του αεροπορικού κλάδου στην Ελλάδα, η συμβολή του οποίου είναι σημαίνουσα για:

· την ανάπτυξη της οικονομίας της,

· την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της,

· τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών και των επισκεπτών της σε προορισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και

· τη μεταφορά αγαθών.

Την προηγούμενη χρονιά, η Ελλάδα κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης, ξεπερνώντας τα 72 εκατ. επιβάτες στα αεροδρόμια της, σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κατά τους πρώτους μήνες του 2024, η αυξητική τάση είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία της ΥΠΑ, η επιβατική κίνηση του 1ου τετραμήνου 2024 στα αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 12,2% σε σχέση με πέρυσι.

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αεροπορικών μετακινήσεων μεγεθύνει, όμως, και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου.

Συνεπώς, προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων και επιπέδων ασφαλείας, καθώς και η ενθάρρυνση για τη μετάβαση σε ένα «πράσινο» μοντέλο αεροπορικών μεταφορών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η προσπάθειά μας περιστρέφεται σε τέσσερις άξονες:

1. Ο νέος κανονισμός AFIR, που αφορά την ανάπτυξη υποδομής εναλλακτικών καυσίμων σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.

2. Ο κανονισμός RefuelEU για την αεροπορία, που έχει ως στόχο να αυξήσει τη ζήτηση και την προσφορά βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.

3. Η υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει και υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως τα αεροδρόμια, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με όρους ανθεκτικότητας.

4. Η δυνατότητα των αεροδρομίων να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσα από την ανάπτυξη πολιτικών και κινήτρων για τη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας.

Ταυτόχρονα, έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με την ΥΠΑ και την ΑΠΑ, με διαρκή στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των αεροδρομίων, των αερομεταφορών και της αεροναυτιλίας.

Μεταξύ άλλων:

· εγκρίναμε το νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΑΠΑ,

· προωθούμε τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και

· υλοποιούμε προγράμματα εκσυγχρονισμού των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, των συστημάτων επικοινωνιών, πλοήγησης, επιτήρησης και διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

Τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών μας αποτυπώθηκαν και στις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), όπου καταγράφηκε αύξηση στα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων ασφαλείας από το 69,1% στο 74,9%, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι στο 69,3%.

Και από αυτό το βήμα, θα ήθελα να επαναλάβω τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με τον ICAO, καθώς και τους υπόλοιπους διεθνείς και εγχώριους φορείς, στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας.

Κλείνοντας, ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες αυτές οι προσπάθειες δεν μπορούν να ευοδωθούν χωρίς την προστιθέμενη αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Των επαγγελματιών στις αερομεταφορές και των μελών της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης, που έχουν την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία, να συμβάλλουν ώστε ο κλάδος να πάει ακόμη ψηλότερα.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι στην Ελληνική Αεροπορική Ένωση να συνεχίσει, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και επιτυχία, το πολυσήμαντο έργο της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

