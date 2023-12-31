Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν παραμονή Πρωτοχρονιάς καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα θα είναι σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα.

Τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν σήμερα επίσης στις 11 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.

Αναλυτικά

Τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου: 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου: Κλειστά

Τρίτη 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Πρωτοχρονιά.

Για την Τρίτη 2 Ιανουαρίου ο ΕΣΘ προτείνει «όπως παραδοσιακά και εθιμικά γίνεται, τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Για τα εμπορικά καταστήματα του, αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά προτείνει το εξής ωράριο λειτουργίας:

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου: Κλειστά

Τρίτη 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

ΠΑΤΡΑ

Για την αγορά της Πάτρας, το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Η αγορά της Πάτρας θα είναι ανοικτή από 10:00 έως 18:00.

Δευτέρα και Τρίτη 1 και 2 Ιανουαρίου 2024 η αγορά θα είναι κλειστή όπως και το Σάββατο των Θεοφανίων 6 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

