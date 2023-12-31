Γεγονότα

1879: Ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά δημόσια τον λαμπτήρα πυρακτώσεως.

1944: Ο 22χρονος φοιτητής του Πολυτεχνείου Ιάννης Ξενάκης τραυματίζεται από θραύσμα όλμου στο πρόσωπο κατά τα Δεκεμβριανά. Ο μετέπειτα μεγάλος συνθέτης ανήκε στο λόχο «Λόρδος Βύρων» της ΕΠΟΝ.

1989: Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 ξεκινά τις εκπομπές του.

1999: Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν αναλαμβάνει προσωρινά και την προεδρία της χώρας μετά την παραίτηση του Μπόρις Γέλτσιν.

2009: Τους 21 φτάνει ο αριθμός των νεκρών λαθρομεταναστών που «ξέβρασε» το Θρακικό πέλαγος. Οι άτυχοι λαθρομετανάστες επέβαιναν σε σκάφος, το οποίο ανετράπη στο Θρακικό πέλαγος λόγω των ισχυρών βοριάδων. Τα πτώματα βρέθηκαν στις παραλίες Δελφίνι Αλεξανδρούπολης και Μαγγάνα Αβδήρων Ροδόπης.

2010: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και επίσημα ο νέος πρόεδρος του Ολυμπιακού, μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, όπου γίνεται η παράδοση - παραλαβή από τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Γεννήσεις

1514: Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο: «De Humani Corporis Fabrica» («Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος»). (Θαν. 15/10/1564)

1909: Γιάννης Τσαρούχης, έλληνας ζωγράφος. (Θαν. 20/7/1989)

1923: Γιάννης Δαλιανίδης, έλληνας σκηνοθέτης. (Θαν. 16/10/2010)

1931: Κώστας Βουτσάς, δημοφιλής κωμικός με καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπερνά τα 70 χρόνια. Με το πληθωρικό και μπριόζικο παίξιμό του, δημιούργησε ένα ιδιαίτερο τύπο κωμικού ηθοποιού που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό. (Θαν. 26/2/2020)

Θάνατοι

1905: Αλεξάντρ Ποπόφ, ρώσος φυσικός, από τους πρωτοπόρους της ραδιοφωνίας. (Γεν. 4/3/1859)

1980: Μάρσαλ ΜακΛιούαν, καναδός παι­δαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθορι­στικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη δια­μόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επεσήμανε την επίδρα­ση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου («Το μέσο είναι το μήνυμα»). (Γεν. 21/7/1911)

1988: Νίκολας Κάλας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Νικολάου Καλαμάρη, έλληνας ποιητής και τεχνοκριτικός. Χρησιμοποιούσε, επίσης, τα ψευδώνυμα Νικήτας Ράντος και Μ. Σπιέρος. (Γεν. 27/5/1907)

Πηγή: skai.gr

