Επισκέψιμα τρία πλοία του Στόλου στο λιμάνι του Πειραιά από 22 έως 25 Μαρτίου

Τρία πλοία του Στόλου πρόκειται να καταπλεύσουν στο λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να τα επισκεφθεί, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Πρόκειται για τη φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ, το υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ και την πυραυλάκατο ΔΑΝΙΟΛΟΣ.

Οι ώρες του επισκεπτηρίου είναι οι εξής:

- Την Παρασκευή 22 Μαρτίου, από 15:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ.,

- Το Σάββατο 23 Μαρτίου, από 09:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ.,

- Την Κυριακή 24 Μαρτίου, από 09:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ. και

- Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου, από 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ..

Από το ΓΕΝ επισημαίνεται ότι η επιβίβαση στο υποβρύχιο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ δεν επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.