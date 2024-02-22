ΕΟΔΥ: 21 νεκροί από κορωνοϊό και 4 από γρίπη την τελευταία βδομάδα

Μείωση παρουσίασε η θετικότητα του κορωνοϊού την εβδομάδα από 12 έως 18 Φεβρουαρίου 2024 σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση του ΕΟΔΥ ενώ αύξηση παρουσίασε ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής.

Την ίδια ώρα, οι θάνατοι από κορωνοϊό μειώθηκαν στους 21 ενώ τέσσερις είναι οι νεκροί από γρίπη, έναντι οκτώ στην προηγούμενη καταγραφή.

Μείωση παρουσίασαν και οι διασωληνώσεις από κορωνοϊό, μόλις πέντε, σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 33 ασθενείς.

Οι νέες εισαγωγές λόγω covid-19 ήταν 300, μειωμένες κατά 47% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και κάτω από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει πάνω από 10%, που είναι το εποχικό όριο για την επιδημική δραστηριότητα της γρίπης κατά το ECDC).

Συνολικά, έχουν νοσηλευτεί 121 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και έχουν καταγραφεί 49 θάνατοι. Ο υπότυπος του ιού της γρίπης που κυριαρχεί είναι ο Α(Η1)pdm09 με ποσοστό.

Τέλος, αύξηση παρουσίασε η θετικότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία.

Αναλυτικά τα στοιχεία

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19 ✓ Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Ο αριθμός των εισαγωγών (n=300) παρουσίασε μείωση 47% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=568) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=951) ✓ Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=5) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=13) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=21).

✓ Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 33.

✓ Καταγράφηκαν 21 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 81 έτη (εύρος 60-98 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=59) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=101).

✓ Την εβδομάδα 02, η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η JN.1 (79%) ακολουθούμενη από την EG.5 (11%).

✓ Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 και στις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν. Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και εμφάνισε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Καταγράφηκαν 3 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκαν 4 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως την εβδομάδα 07/2024 νοσηλεύτηκαν 121 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 49 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Από την εβδομάδα 40/2023 έως και την εβδομάδα 07/2024 έχουν τυποποιηθεί 458 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 441 (96%) ήταν τύπου Α και 17 (4%) τύπου Β.

✓ Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 417 στελέχη τύπου Α. Τα 387 (93%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 30 (7%) στον υπότυπο Α(Η3). Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

✓ H θετικότητα RSV παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, τόσο στην κοινότητα (δίκτυο Sentinel ΠΦΥ) όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα στοιχεία δύνανται να τροποποιηθούν με την ενσωμάτωση δεδομένων που δηλώνονται αναδρομικά

Πηγή: skai.gr

