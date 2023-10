Έντεν Μπεν Ρουμπι: Ισραηλινή με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη σκοτώθηκε στην επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Ελλάδα 18:22, 11.10.2023 linkedin

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα - Η νεαρή κοπέλα δολοφονήθηκε πισώπλατα από τη Χαμάς τονίζεται