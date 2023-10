Μπαράζ ειδικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα: 4.113 προσαγωγές και 1.632 συλλήψεις Ελλάδα 17:45, 11.10.2023 linkedin

Σε ειδικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε περιοχές με όξυνση της παραβατικότητας και καταυλισμούς ρομά, για το χρονικό διάστημα από 11 Σεπτεμβρίου έως και 11 Οκτωβρίου, έγιναν 4.113 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 1.632 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για διάφορα αδικήματα