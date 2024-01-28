Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά θα είναι τα σχολεία στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή, σύμφωνα με το evima.gr.

Ειδικότερα, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Αννας, θα παραμείνουν κλειστά αύριο λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και για την αποφυγή ατυχήματος.

Στη Φλώρινα, τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα ξεκινήσουν στις 09:15π.μ., λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με το neaflorina.gr.

