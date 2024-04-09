Της Λουίζας Κροντήρη

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοφιλής τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας σύμφωνα με το Νοσοκομείο «Γεννηματάς». Αντίθετα, σύμφωνα με το νοσοκομείο, ο δημοσιογράφος Μανώλη Μαυρομμάτης νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, σε καλή κατάσταση.



Το ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Γεννηματάς»



Α) Ο Κος ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΑΦ) ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Β) Ο Κος ΚΟΚΟΤΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μανώλης Μαυρομμάτης είναι από την Παρασκευή στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, δέχεται και επισκέψεις, ενώ τον έχουν επισκεφτεί και αρκετοί δημοσιογράφοι. Η σύζυγός του εξακολουθεί να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Νωρίτερα, η Ματίνα Παγώνη μίλησε στο Mega και δήλωσε πως αν και έγινε νέα προσπάθεια αποσωλήνωσης στον τραγουδιστή, δεν ήταν επιτυχής, συνεπώς θα πρέπει να περιμένουν μερικές ημέρες για να προσπαθήσουν εκ νέου οι γιατροί.

