Σήμερα (31/12) στις 4 η ώρα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 55χρονο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου στην Καλαμπάκα, όπου ξέσπασε φωτιά το πρωί της Δευτέρας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Live You», το πιο στενό συγγενικό πρόσωπο του ανθρώπου αυτού που χάθηκε τόσο άδικα, η αδερφή του, αναφέρει ότι βρισκόταν μέσα στο ξενοδοχείο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά και περιγράφει με τρεμάμενη φωνή όσα συνέβησαν.

«Εγώ 7.20 το πρωί μπήκα μέσα στο ξενοδοχείο, είχα βγει έξω μια βόλτα και με το που μπαίνω μέσα μυρίζω καπνό, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, βλέπω το air-condition να πετάει σπίθες. Κοιτάω και τι να δω; Φωνάζω, παίρνω τηλέφωνο αμέσως τον αδερφό μου, κοιμόταν στον 2ο όροφο, του λέω "Νίκο φωτιά, παίρνω την πυροσβεστική" και αυτός μες στον πανικό του εκεί», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

«Δυστυχώς ο αδερφός μου στην προσπάθειά του να βοηθήσει κάποιους εκεί δεν ξέρω... Δεν άντεξε με τους καπνούς. Πολύ γρήγορα ανέβηκαν οι καπνοί επάνω, δεν μπορώ να δώσω καμία λογική εξήγηση. Από τις σπίθες πήρε φωτιά το τραπέζι, οι κουρτίνες, όλα. Μόνο ο καπνός πήγε επάνω, δεν πήγε η φωτιά. Ο αδερφός μου ήταν το καλύτερο παιδί, δοτικός, καλόκαρδος, καλόψυχος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.