Πιστό στην παράδοση το Περιστέρι, δημιούργησε και φέτος τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα, μαζί με τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων. Σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ, η βασιλόπιτα είχε δέκα τόνους βάρος, περισσότερα από 70.000 κομμάτια και πολλά φλουριά που αντιστοιχούσαν σε δώρα.

Η μεγαλύτερη βασιλόπιτα στον Δήμο Περιστερίου

Δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία και έμπειροι αρτοποιοί συμμετείχαν στην παρασκευή της, καθώς και μαθητές από τη Σχολή Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής της ΕΠΑ.Σ ΔΥΠΑ Γαλατσίου. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της βασιλόπιτας ήταν: Αλεύρι (5,9 τόνοι), ηλιέλαιο-λάδι (1.900 kg), αυγά (5.700 τμχ), ζάχαρη άχνη (620 kg), ζάχαρη κρυσταλλική (600 kg), κονιάκ (85 lt) και κανέλλα τριμμένη (75 kg).

Παρουσία χιλιάδων πολιτών από το Περιστέρι, αλλά και όλη την Αττική, ο δήμαρχος, Ανδρέας Παχατουρίδης, έκοψε χθες το βράδυ, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, τη «Βασιλόπιτα των Πολιτών», η οποία διανεμήθηκε σε όσους παραβρέθηκαν στη γιορτή. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της ΣΑΑΠΠ, Παναγιώτης Σαχινίδης.

Πηγή: skai.gr

