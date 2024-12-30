Αυτόματα και αποκλειστικά βάσει τιμολογίων που αναρτώνται στο myDATA θα πραγματοποιείται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κινητήρων στους αγρότες, για το έτος 2025. Με τη νέα εγκύκλιο (Ε.2079/2024) του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, παρέχονται αναλυτικές διευκρινήσεις για την επιστροφή ΕΦΚ που πραγματοποιείται:

- Βάσει των τιμολογίων πώλησης για τις αγορές πετρελαίου κινητήρων που θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες, με αποκλειστική χρήση στη γεωργία καθ' όλη τη διάρκεια του 2025.

- Αυτόματα, βάσει των τιμολογίων πώλησης που θα έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί από τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης, στις ψηφιακές πλατφόρμες myData και eSend της ΑΑΔΕ.

- Σταδιακά, εντός πέντε χρονικών περιόδων, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας από τους αγρότες.

Σημειώνεται ότι:

- Οι αγρότες, για να τύχουν της επιστροφής του ΕΦΚ, πρέπει να ζητούν την έκδοση τιμολογίου από τα πρατήρια παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης.

- Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας χρήσης, οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, στις ψηφιακές πλατφόρμες myData και eSend της ΑΑΔΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.