Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τους μυστήριους θανάτους της ηλικιωμένης μητέρας και τον δύο παιδιών της στο Ελληνικό που έγιναν αιφνίδια μέσα σε 13 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, υπάρχει παρέμβαση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να της διαβιβαστούν τα έγγραφα και οι τοξικολογικές εξετάσεις που είναι έτσι κι αλλιώς στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί κανείς για κατάθεση. Υπενθυμίζεται ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο η οικιακή βοηθός, η οποία ήταν στις υπηρεσίες της οικογένειας από τον Φεβρουάριο, ωστόσο δεν έχει κληθεί ακόμα να καταθέσει. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο φίλος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε έρθει να επισκεφτεί τον 75χρονο Μιχάλη το Πάσχα και ο ίδιος κίνησε τις διαδικασίες όταν έμαθε για τους αναπάντεχους θανάτους.

Σημειώνεται ότι οι πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια και για τους τρεις: ο Μιχάλης πέθανε από κορονοϊό μαζί με άλλα προβλήματα, η 78χρονη Βέρα από νεφρική σηψαιμία που προκάλεσε ανακοπή και η 98χρονη μητέρα τους από πολυοργανική ανεπάρκεια, πράγμα που προκάλεσε σηπτικό σοκ. Το ερώτημα πλέον είναι αν κάποιος γνώριζε ότι ήταν εύποροι και βρίσκονταν κοντά στο τέλος της ζωής τους, προκειμένου να τους εκμεταλλευτεί.

Τι αναφέρει η οικιακή βοηθός

Στο μεταξύ, πολύωρη κατάθεση έδωσε χθες Δευτέρα και η οικιακή βοηθός από τη Βουλγαρία, η οποία αναφέρεται στο εξής περιστατικό:

Ένα πρωί είχε πάει στο σπίτι, χτυπούσε το κουδούνι, αλλά δεν άνοιγε κανείς. Γνώριζε ότι στο σπίτι τόσο η 78χρονη όσο και η 98χρονη είχαν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, πράγμα που τη θορύβησε.

Κατά συνέπεια, ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Σμύρνης, ζητώντας από τους αστυνομικούς να ανοίξουν την πόρτα και λέγοντάς τους ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μάλιστα, είχε κληθεί και κλειδαράς με ασθενοφόρο, για να διαπιστωθεί πράγματι ότι η 98χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Σήμερα αναμένεται να γίνει και έρευνα στο σπίτι της οικιακής βοηθού, από όπου ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.