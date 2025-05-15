Επετειακή εκδήλωση στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή τη Δευτέρα 26 Μαΐου. Σχετική απόφαση ελήφθη - ομόφωνα- κατά τη διάρκεια της σημερινής διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

Παράλληλα, και μετά από σχετική πρωτοβουλία του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αποφασίστηκε ότι δύο αίθουσες του Μεγάρου του Κοινοβουλίου θα λάβουν τα ονόματα των αγωνιστών της Δημοκρατίας, Αλέκου Παναγούλη και Γρηγόρη Λαμπράκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.