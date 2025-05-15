Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο σπουδαίος σκηνοθέτης Κώστας Λυχναράς.

Ο Κώστας Λυχναράς έκανε τα πρώτα του βήματα στη σκηνοθεσία και το μοντάζ τη δεκαετία του 1960.

Μέχρι το 2005, είχε ι σκηνοθετήσει και είχε γίνει βοηθός σκηνοθέτη σε πάνω από 40 τηλεοπτικές ή κινηματογραφικές παραγωγές, εκ των οποίων είναι: Οι ιερόσυλοι, Η Έκτη Εντολή, Βασίλης, Ιάσων και Ντόκυ, Κωνσταντίνου και Ελένης, Δέκα λεπτά κήρυγμα, Το καφέ της Χαράς, Ας Πρόσεχε κ.ά.

Επίσης, είχε εργαστεί ως σκηνοθέτης στις ειδήσεις και σε πολλές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές.

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρετά τον εκλιπόντα, έναν από τους σπουδαιότερους δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρετά τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Λυχναρά. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον σημαντικό Έλληνα δημιουργό και σκηνοθέτη της τηλεόρασης, Κώστα Λυχναρά. Ο Κώστας Λυχναράς, ιδρυτικό μέλος του σωματείου, στήριξε με την παρουσία του τις διαρκείς διεκδικήσεις των Ελλήνων Σκηνοθετών όλες αυτές τις δεκαετίες από το 1973 και παράλληλα, έφερε ανατροπή στην τηλεόραση με την αφήγηση της εικόνας του.

Στήριξε τους νέους σκηνοθέτες και μοιράστηκε μαζί τους τα μυστικά της μαγείας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης σαν πραγματικός δάσκαλος. Ο θάνατος του μας γεμίζει συγκίνηση καθώς η δημιουργική πορεία του φωτίζει ένα ακούραστο εργάτη του κινηματογράφου με τεράστια προσφορά στον εκσυγχρονισμό της τηλεοπτικής παραγωγής στη χώρα μας, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπo».



Πηγή: skai.gr

