Ελεύθερος αφέθηκε ο «Τάκης ο Αλβανός»

Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο «Τάκης ο Αλβανός», ο 48χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», λόγω εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από το 2021 για ανθρωποκτονία.
Η απολογία του αφορούσε την υπόθεση για την οποία κατηγορείται, δηλαδή την έκρηξη σε αυτοκίνητο το 2014 στην Αττική Οδό, με έναν νεκρό.
Πηγή: skai.gr
