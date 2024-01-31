Ελεύθερος αφέθηκε ο «Τάκης ο Αλβανός»

Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο «Τάκης ο Αλβανός», ο 48χρονος ο οποίος συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», λόγω εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από το 2021 για ανθρωποκτονία.

Η απολογία του αφορούσε την υπόθεση για την οποία κατηγορείται, δηλαδή την έκρηξη σε αυτοκίνητο το 2014 στην Αττική Οδό, με έναν νεκρό.

