Αθώοι κηρύχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης από το Τριμελές Εφετείου Πλημμελημάτων Λέσβου - έπειτα και από την απαλλακτική πρόταση εισαγγελέα και τις αγορεύσεις 9 μαρτύρων υπεράσπισης - οι 16 διασώστες, εθελοντές, μέλη της ΜΚΟ ERCI, που κατηγορούνταν για δυο υποθέσεις κατασκοπείας.

Στην ανάγνωση της ετυμηγορίας έξι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες και 10 απόντες.

Ανάμεσα στους 16 που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία είναι και η Σάρα Μαρτίνι, πρόσφυγας πρωταθλήτρια κολύμβησης από την Συρία που έφτασε στο νησί μαζί με την αδερφή της Γιούσρα Μαρντίνι, και έμεινε στη Λέσβο για να βοηθάει τους πρόσφυγες.

Η 24χρονη που έχει εγκατασταθεί στη Γερμανία, ήταν εθελόντρια διασώστρια στο νησί της Λέσβου όταν οι ελληνικές αρχές τη συνέλαβαν με την κατηγορία ότι συνεργαζόταν με δίκτυα παράνομων μεταναστών.

Μάλιστα η ζωή των αδερφών Μαρντίνι έγινε και ταινία στο Netflix,με τίτλο The Swimmers.

Η Σάρα και η αδερφή της Γιούσρα έγιναν διεθνή σύμβολα της προσφυγιάς, σώζοντας 18 ανθρώπους όταν αποφάσισαν να βουτήξουν στα νερά του Αιγαίου ώστε να μη βουλιάξει η βάρκα με την οποία έρχονταν στην Ελλάδα.

Οι δικαστές απόρησαν σε αρκετά σημεία της ακροαματικής διαδικασίας για τους λόγους που κατηγορήθηκαν οι συγκεκριμένοι 16, με τα ενοχοποιητικά στοιχεία να βρίσκονται σε 85 σελίδες κατηγορητηρίου που χαρακτηρίστηκε πολλάκις σαθρό, ανακριβές, αλλά και παραπλανητικό.

Ποια ήταν αυτά τα στοιχεία; τρεις συνομιλίες στην εφαρμογή WhatsApp, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα, ακόμα και μέλη της ΥΑ του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ότι στην κατοχή τους βρίσκονταν κιάλια και έχουν νκάνει χρήση ασυρμάτων για τις διασώσεις.

Ακόμα όμως και αυτά τα τρία στοιχεία δεν ίσχυαν για όλους γιατί κάποιοι εργάζονταν σε γραφείο ή σε άλλο πόστο

Μάλιστα, όπως επισήμανε ο εισαγγελέας έδρας, κάποιοι ακριβώς επειδή ήταν διασώστες έπρεπε να κάνουν χρήση ασυρμάτου, εφόσον αποδεδειγμένα είχαν συνεχή συνεργασία με το Λιμενικό και τη Frontex.

