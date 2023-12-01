Στοχευμένες αστυνομικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια χθες (30/11), στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιήθηκαν κλιμάκια με τη συμμετοχή αστυνομικών εμφανούς και αφανούς αστυνόμευσης από διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντας έμφαση σε περιοχές και οικισμούς όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια των παραπάνω δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα ελέγχθηκαν συνολικά 20.968 άτομα και 16.284 οχήματα, ενώ

* προσήχθησαν 619 άτομα,

* συνελήφθησαν 250 άτομα για διάφορα αδικήματα,

* βεβαιώθηκαν 4.651 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

* ακινητοποιήθηκαν 81 οχήματα και κατασχέθηκαν 3.

Ενδεικτικά, αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν:

* στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου διενεργήθηκαν 1016 έλεγχοι ατόμων, συνελήφθησαν 2 άτομα και βεβαιώθηκαν 147 παραβάσεις για Κ.Ο.Κ.,

* στην περιοχή της Κηφισιάς, όπου διενεργήθηκαν 61 έλεγχοι ατόμων, 22 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις για Κ.Ο.Κ.,

* στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Χαλκίδας, πραγματοποιήθηκαν 7 έλεγχοι ατόμων,

* σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου διενεργήθηκαν 22 έλεγχοι ατόμων, 12 έλεγχοι οχημάτων, συνελήφθη 1 άτομο για παρεμπόριο, προσήχθη 1 και βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις για Κ.Ο.Κ. και 4 για παρεμπόριο

* σε περιοχές των Σερρών, όπου ελέγχθηκαν 147 άτομα, 92 οχήματα και βεβαιώθηκαν 37 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και

* στην περιοχή της Καβάλας, όπου πραγματοποιήθηκαν 113 έλεγχοι ατόμων, 85 έλεγχοι οχημάτων, 2 συλλήψεις ατόμων για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και βεβαιώθηκαν 35 παραβάσεις Κ.Ο.Κ..

Παράλληλα, ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία, σε περιοχές και οικισμούς με αυξημένα περιστατικά εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, στη Θεσσαλία και ειδικότερα σε περιοχές της Λάρισας, της Μαγνησίας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας:

* ελέγχθηκαν 324 άτομα και 276 οχήματα

* προσήχθησαν 6 άτομα,

* συνελήφθησαν 7 άτομα

* βεβαιώθηκαν 67 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., και

* ακινητοποιήθηκαν 3 οχήματα.

Στην Ήπειρο και συγκεκριμένα σε περιοχές της Πρέβεζας και της Θεσπρωτίας:

* ελέγχθηκαν 53 άτομα και 36 οχήματα

* προσήχθησαν 5 άτομα

* συνελήφθησαν 3 άτομα

* βεβαιώθηκαν 20παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και

* ακινητοποιήθηκαν 2 οχήματα.

Στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στους Δήμους Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας:

* ελέγχθηκαν 115 άτομα και 62 οχήματα

* προσήχθησαν 19 άτομα

* συνελήφθη 1 άτομο

* βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., και

* ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα.

Περαιτέρω, διενεργήθηκε πλήθος ουσιαστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις υποδοχής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μεταλλικών αντικειμένων στην Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενεχυροδανειστών και αργυραμοιβών στην Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά.

Στο πλαίσιο αυτό σε περιοχές των δήμων Σερρών και Ακαρνανίας ελέγχθηκαν 40 άτομα, ενώ σε περιοχές των δήμων Πρέβεζας και Ζακύνθου ελέγχθηκαν 3 άτομα.

Τέλος όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, «οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση».

