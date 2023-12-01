Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα έξω από τη Λάρισα: Βυτιοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας νεκρός (Φωτογραφίες, Βίντεο)

Το συμβάν έγινε στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου, μετά την διασταύρωση του Ομορφοχωρίου όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, βυτιοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Λάρισα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν έγινε στην επαρχιακή οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου, μετά την διασταύρωση του Ομορφοχωρίου όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, βυτιοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση το βυτιοφόρο εξετράπη μερικώς το βυτιοφόρο με την καμπίνα να πέφτει σε παρακείμενο χωράφι, ενώ τραυματίστηκε θανάσιμα ο άντρας που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Λάρισα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Το βυτιοφόρο φέρεται να μετέφερε υγραέριο.

Λάρισα

Πηγή: onlarissa.gr

