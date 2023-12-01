Ένοπλη ληστεία στην Εύβοια: Πήραν μέχρι και τον σκύλο της οικογένειας

Ένοπλη ληστεία με θύματα δυο Αμερικανούς πολίτες πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα.

Οι δράστες τραυμάτισαν στο μάγουλο την ιδιοκτήτρια και μαζί με τα κλοπιμαία πήραν και τον σκύλο της οικογένειας.

Ειδικότερα, εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια τριών κακοποιών χθες το πρωί ζευγάρι Αμερικανών πολιτών μέσα στη πολυτελή κατοικία τους στη περιοχή Σκροπονέρια της Εύβοιας.

Οι δράστες αρχικά έκοψαν την εξωτερική περίφραξη της μονοκατοικίας, και στη συνέχεια από την ανοιχτή πόρτα εισήλθαν στο εσωτερικό του σπιτιού. Εκεί, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ιδιοκτήτες και τους απείλησαν με μαχαίρι.

Μάλιστα, ένας από τους δράστες, πλησίασε το αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό της 86χρονης γυναίκας και στη συνέχεια την χαράκωσε στο πρόσωπο.

Ο δεύτερος συνεργός του, έριξε τον πάτωμα τον σύζυγό της και αφού τον ακινητοποίησε του αφαίρεσε από το λαιμό μια χρυσή αλυσίδα και την βέρα από το χέρι ρου. Ο τρίτος ληστής έψαξε το σπίτι, βρήκε και άρπαξε δύο κινητά τηλέφωνα και ρολόγια.

Έκλεψαν και… το σκύλο

Ακόμη, φεύγοντας, τα μέλη τη συμμορίας, άρπαξαν και τον σκύλο που είχαν για συντροφιά τα θύματα.

Οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε συνεργός τους και εξαφανίστηκαν.



Οι ηλικιωμένοι ενημέρωσαν την αστυνομία. Τα θύματα, ανέφεραν στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Χαλκίδας ότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες και μάσκες υγειονομικής προστασίας, και δεν είδαν τα πρόσωπά τους.

